CONTINUA A LEGGERE SU ILBIANCONERO

Se per tutta la nazionale italiana la partita contro l'Ucraina era un test delicato e da non poter sbagliare,Dopo i 90 minuti in panchina con la Macedonia del Nord, Luciano Spalletti ci ha puntato al posto di Bryan Cristante. Test superato per Manuel, che nell'ultimo anno e mezzo aveva perso il posto in nazionale; adesso si può aprire una nuova fase per il centrocampista della Juve.Questione di fiducia, quella che spesso è mancata nell'ultimo periodo. Al giocatore in primis e di conseguenza anche intorno a lui.. E Allegri infatti non ha intenzione di rinunciarci, in quella posizione di regista che tanto ha fatto discutere ma condivisa dal nuovo c.t e che lo stesso giocatore approva come ha confermato dopo Italia-Ucraina: "Nel ruolo che mi ha dato il mister mi trovo bene, sono soddisfatto".