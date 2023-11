Anwar El Ghazi non è più un giocatore del Mainz. Ingaggiato a zero lo scorso 22 settembre, l'olandese è stato licenziato dal club tedesco. Ecco la nota ufficiale. "L'FSV Mainz 05 pone fine al rapporto contrattuale con Anwar El Ghazi e venerdì ha licenziato il giocatore con effetto immediato. Il club sta adottando questa misura in risposta alle dichiarazioni e ai post del giocatore sui social media", si legge.



Il giocatore si era schierato in favore della causa palestinese attraverso un post sui social. Era stato per questo sospeso, ma aveva ribadito che non aveva alcuna volontà di scusarsi per quanto postato. Ora il provvedimento che chiude la questione.