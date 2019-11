Diciamo che a Barcellona non ha lasciato ricordi indelebili Malcom che in blaugrana ha collezionato 24 presenze (la maggior parte delle quali entrando a gara in corso) e soli 4 gol. Ora allo Zenit è bloccato per un problema all'anca e non gioca dall'agosto scorso. A ​RMC Sport il brasiliano racconta del suo passaggio in Russia: "Non ho rimpianti per quanto fatto a Barcellona. Avevo bisogno di giocare e lo Zenit mi ha dato questo opportunità. Ogni volta che Vaverde me ne ha dato l'opportunità penso di aver dato il massimo e infatti i tifosi blaugrana mi scrivono chiedendomi di tornare, ma nella vita vanno fatte delle scelte e io voglio giocare".