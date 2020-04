Luke Shaw, terzino sinistro del Manchester United, parla al sito ufficiale dei Red Devils, dove ha parlato degli avversari più difficili da affrontare: “La gente pensa spesso che scherzi, ma una delle partite più difficili della mia vita è stata contro Victor Moses quando ero al Southampton, a 17 anni. Forse perché ero molto giovane. Era molto velcoe, forte, fu una sfida per me. Ho giocato Bale, Messi e Hazard e sono stati tutti molto bravi, ma ricordo sempre Moses come un avversario veramente tosto”.