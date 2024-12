Manchester City, crisi senza fine: Guardiola rischia anche la Champions League

Getty Images

, l'ennesima, contro l'a Birmingham allunga un momento durissimo e che ormai va avanti da quasi due mesi. Risultati e numeri inchiodano i Citizens, per rendimento una delle peggiori squadre d'Europa da novembre, così come la classifica che li vede lontani dalle posizioni di vetta e in piena lotta per l'Europa sì, ma non nella sua coppa più prestigiosa.

- La sfida contro l'Aston Villa doveva offrire l'occasione del riscatto a Haaland e compagni, ma così non è stato.sono stati i mattatori della gara al Villa Park, il primo ha sbloccato la gara al 16' e il secondo ha raddoppiato al minuto 65 (a nulla valso il gol diin pieno recupero, se non a fissare il risultato sul 2-1 rendendo il passivo meno pesante), ma la squadra di Unai Emery ha potuto pasteggiare grazie anche alla sconcertante prova del City:

- Una prova che ha scatenato le reazioni di Guardiola, un misto tra il disperato, lo sconsolato e l'incredulo, ma che vanno in linea con l'incubo che la squadra di Manchester sta vivendo da un paio di mesi a questa parte. In Premier League è arrivata la

- Numeri horror che certificano il crollo verticale del City, apparentemente già costretto ad alzare bandiera bianca per la corsa al titolo in Premier visto cheLa realtà è che oggi il Manchester City. Scavalcati anche dall'Aston Villa, i Citizens sono inchiodati a 27 punti e sono nella condizione di poter restare catturati nel mischione della lotta- Considerando il rendimento in campionato da novembre, la squadra di Guardioladel Manchester City e tra queste ci sono anche tre squadre italiane:

Holstein Kiel: 3 puntiRoma: 3 puntiUnion Berlino: 2 puntiMonza: 2 puntiVenezia: 2 puntiBochum: 2 puntiHeidenheim: 0 punti- Il Man City vive un momento complicatissimo in campo e fuori dal rettangolo verde resta in stand-by, in attesa del verdetto nel processo che lo vede accusato di. La sentenza è attesa nella prima metà del 2025, secondo la stampa britannica tra febbraio e marzo, e potrebbe segnare un punto di svolta cruciale.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui