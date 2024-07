Getty Images

Manchester United, Ten Hag ha già contattato Zirkzee

33 minuti fa



Il Manchester United sta spingendo con grande forza per superare il Milan nella corsa a Joshua Zirkzee e in queste ore il sorpasso sta diventando concreto. La clausola rescissoria da 40 milioni di euro è attivabile per tutti e, a differenza dei rossoneri, i Red Devils hanno aperto al pagamento dei 15 milioni di euro di commissioni al suo agente Kia Joorabchian.



Ciò che finora ha sempre tenuto il Milan in vantaggio è stata la preferenza del giocatore che aveva anche trovato un accordo per un contratto di 5 anni a 4,5 milioni di euro a stagione. Oggi però il Manchester United sta entrando nelle preferenze del giocatore con il manager dei Red Devils, fresco di rinnovo, Erik Ten Hag che si è mosso in prima persona contattando diverse volte il giocatore per convincerlo del ruolo centrale che avrà ad Old Trafford.