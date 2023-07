Sono giornate particolari per Roberto, C.T. della Nazionale ed ex bandiera della. Finalmente, il Mancio ha visto suo figlio, Andrea, vestire la maglia blucerchiata che ha reso grande il papà. Mancini jr è infatti un nuovo dirigente della Samp di Radrizzani, e la coincidenza non è passata inosservata a papà Roberto: "È stato emozionante vederlo con quei colori.. È cresciuto fra Genova e Bogliasco, mi ha visto indossare quella maglia, quando è cresciuto avrebbe voluto passare nelle giovanili della Sampdoria ma poi non c’è stata la possibilità.Sapevo che stava maturando qualcosa, ero a conoscenza della possibilità, poi la cosa è andata in porto. E fare questo lavoro nella Sampdoria credo sia una grande occasione. Andrea è giovane, ma ha competenza, parla tre lingue, è un ragazzo per bene" ha detto a Primocanale.I due si confrontano sempre: "Parliamo sempre di calcio, ma poi ognuno ha le sue idee e, quando si lavora, le responsabilità sono personali. Ma lavorare per una squadra verso cui provi amore è qualcosa di molto bello. Ripeto:E, comunque, quando dovrà fare delle scelte non sarà con me che dovrà confrontarsi, ma con Pirlo, con il presidente, con Legrottaglie".Che stagione sarà per la Samp? "So che è difficile sempre, il campionato di B, e so che la Sampdoria esce da una situazione complicata. Ma mi auguro che faccia bene e possa tornare subito in Serie A.Tornare a Genova?Per forza. Genova merita di avere due squadre sempre in Serie A. E merita di vedere e vivere il derby, che è il più sentito e il più spettacolare d’Italia".Mancini ha parlato anche di convocazioni in Nazionale: ". Poi è stato frenato da problemi fisici, ma ha già mostrato potenzialità degne d’interesse.? Prima dell’infortunio, l’anno scorso, stava facendo bene. Era la stessa situazione anche quando abbiamo vinto l’Europeo. Ci sono giovani bravi che hanno margini di miglioramento. Sappiamo che c’è da lavorare e faticare, ma questo non spaventa nessuno. La B un handicap per chi vuole la convocazione? No, abbiamo convocato giocatori che neppure giocavano in C, quindi no".In chiusura un'analisi scudetto: "Negli ultimi quattro anni il campionato lo hanno vinto quattro squadre diverse, il che dimostra che c’èe che non c’è nulla di scontato.