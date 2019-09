L'ex Inter e Roma Amantino Mancini, che ha da poco concluso la sua avventura sulla panchina del Foggia, ha parlato della corsa scudetto: "L'Inter è una squadra forte che ha un allenatore bravo in panchina - ha detto a Sky Sport - in questo momento è quella più in forma. Il Napoli si può inserire nel testa a testa tra nerazzuri e Juventus: ha una gran rosa e giocano a memoria, Ancelotti poi è uno che ha vinto tutto".