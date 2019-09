Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, parla a Sky Sport a margine del premio the Best della Fifa. Queste le sue parole, partendo da Mario Balotelli: "Mario fa notizia, sempre. Ultima chiamata? Ha 29 anni, credo che giocherà ancora a lungo, ma la chiamata deve meritarsela. Questo lui lo sa. Razzisti? Non siamo un paese razzista, purtroppo qualche stupido esiste qua e anche in qualche altro paese. Siamo un po' peggiorati, ma non siamo razzisti. Serie A? Mi piace la Roma, ha tanti giocatori italiani che giocano, stanno facendo delle buone cose".