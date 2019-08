Come riporta il Corriere di Torino, tra i numerosi giocatori in uscita dalla Juve spicca il nome di Mario Mandzukic. Il gigante croato non rientra nei piani del neo tecnico bianconero Maurizio Sarri ma, finora, gli approcci che la dirigenza bianconera ha avuto con altre società non hanno portato a nulla di concreto. Sfumata l’ipotesi Manchester United, ritorna d’attualità il Bayern Monaco, in cima alla lista dei desideri dell’attaccante, mentre resta più indietro il Borussia Dortmund. Se il trasferimento in Baviera si dovesse concretizzare, per il giocatore si tratterebbe di un ritorno. Mandzukic ha infatti vestito la casacca rossa dei tedeschi per due stagioni, dal 2012 al 2014 vincendo, tra le altre cose, l’edizione della Champions League 2012/13.