Manfredi: "La Sampdoria è finalmente libera da Ferrero. Non abbiamo bisogno di investitori"

Nuovo corso per la, che pochi giorni fa ha annunciato il completo passaggio di quote alla Blucerchiati di Matteo, con conseguente uscita di Massimo Ferrero dal club. Nel frattempo è arrivato anche il primo successo in campionato, contro il Sudtirol, e il presidente doriano Manfredi è particolarmente entusiasta: "Oggi è tornata a camminare sicura e può serenamente guardare avanti. Possiamo sorridere, ma non dimentico le tensioni che ci hanno accompagnato in questi mesi e il coraggio che ci ha contraddistinto nello scommettere su una operazione realmente sfidante. Tante notti a studiare, tanto lavoro. Tante ore tolte ai miei cari, ma la famiglia Sampdoria è ora parte integrante della mia vita e del mio quotidiano” ha detto a La Repubblica.

Manfredi ha spiegato la scelta di entrare nel club: “Gestio Capital ha scelto diNessuno oggi investe in acquisizioni con questa complessità senza preventivare rischi e opportunità. Inizialmente mi davano del pazzo, i più esperti mi dicevano addirittura che fosse impossibile portarla a compimento. Il lavoro invece ha pagato. Da parte nostra abbiamo valutato attentamente tutti i rischi, ma compreso, fin da principio, che la Sampdoria era ed è più grande di qualsiasi ostacolo. Abbiamo la chiara consapevolezza della portata di questa operazione.Siamo consapevoli di essere custodi di un’icona e viviamo ogni giorno per riportare la nostra regina sotto i riflettori che contano”.

Il bilancio è positivo: “Gestio Capital ha pensato subito a ristrutturare le infrastrutture e, in meno di un anno, abbiamo completato il nuovo centro sportivo, aperto un nuovo ufficio a Bogliasco e rimesso a nuovo Samp City. Questo club ora ha basi solide e su queste dobbiamo costruire i prossimi traguardi.. Abbiamo d’altro canto la certezza di aver fatto il massimo per mettere a disposizione dei tecnici le risorse necessarie per essere protagonisti. L’obiettivo preciso è ripagare la passione e l’amore dei nostri straordinari tifosi”.

E per quanto riguarda l'intervento di eventuali investitori dopo l'uscita di Ferrero? “Non voglio apparire ripetitivo, ma, più volte in passato, ho specificato comeperché abbiamo una strategia ben chiara davanti a noi. Nel calcio è basilare stabilire un programma a medio lungo termine e mantenere poi la barra dritta con la consapevolezza che servono coraggio e lucidità”.

Venendo all'attualità, Manfredi risponde ad una domanda sulla vittoria con il Sudtirol: “Ho vissuto il successo con il Sudtirol da distante, ma è stata comunque una grande emozione. Ora dobbiamo proseguire su questo solco. Il mio credo si basa sul concetto di. I giapponesi lo chiamano Kaizen. In settimana ho avuto modo di confrontarmi con la squadra, il direttore e il tecnico. Ho certezza della bontà delle scelte e della solidità di un team costituito, prima di tutto, da ottime persone. E nessuno deve provare a toccarlo. Primo derby da presidente? L’attesa porta con sédove mi auguro che si possa vivere una serata di sport e grande festa per una città che lo merita”.