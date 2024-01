Manovre stipendi Juve, respinto il ricorso di Andrea Agnelli: resta inibito per 10 mesi

Il Collegio di Garanzia presso il Coni ha respinto il ricorso di Andrea Agnelli sul caso manovre stipendi. L'ex presidente della Juve era stato condannato a 16 mesi di inibizione, poi ridotti a 10 dalla Corte federale d'appello, mentre gli altri dirigenti bianconeri avevano scelto la strada del patteggiamento. I giudici hanno rigettato il ricorso "perché in parte inammissibile e in parte infondato".



LA CONFERMA - Confermata la posizione di Ugo Taucer, procuratore generale dello sport, che si era schierato contro Agnelli: "La memoria presentata dalla Figc è per noi condivisibile, dunque la nostra posizione è di ritenere il respingimento del ricorso".