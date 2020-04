Luka Modric è stato vicinissimo al Milan. Lo rivela oggi il quotidiano Marca in prima pagina, aggiungendo dettagli importanti in merito al futuro del centrocampista croato: "Il Milan è stato a un passo dal convincerlo per il 2020/2021, Modric si è avvicinato. Poi, l'addio di Boban ha impedito un grande acquisto. Ora lo corteggia l'Inter Miami di Beckham".