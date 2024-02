Marchetti racconta le trattative saltate con Milan e Napoli: 'Nessun rimpianto, ma chissà come sarebbe andata'

Federico Marchetti, ex portiere di Lazio e Genoa tra le altre, ha parlato a gianlucadimarzio.com rivelando un paio di retroscena legati alle firme sfumate con Milan prima e Napoli poi:



"Avevo un buon rapporto con Allegri (esperienza condivisa al Cagliari, ndr). Mi cercò il Milan ma non si fece nulla, la trattativa fu complicata".



WHAT IF CON IL NAPOLI - "Il Genoa aveva un accordo per cedere Perin alla Juve. A Napoli avevano bisogno di un vice Meret e scelsero me. Non fu una trattative facile, avrei dovuto aspettare. Le squadre erano in ritiro da un po'. Il Genoa mi propose il posto da titolare e accettai. Dopo poche partite Radu diventò il titolare. A Napoli, invece, Meret si infortunò. E Ospina - arrivato come secondo - giocò tante partite. Nessun rimpianto. Ma chissà come sarebbe andata se avessi accettato...".