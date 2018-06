Presente a Ischia per un evento, Giovanni Martusciello, collaboratore tecnico di Spalletti all'Inter, ha commentato i rumors che lo vogliono nel mirino del Chelsea in caso di ingaggio di Maurizio Sarri come allenatore: "Il mio presente e il mio futuro sono all'Inter a meno che non si aprano situazioni differenti. Mercato? La società deve fare qualcosina, Spalletti è stato esaustivo nel pretendere alcune cose per non illudere i tifosi. C'è bisogno di vendere perché siamo condizionati dal discorso del passivo degli ammortamenti e dalle regole del Fair Play, ma i direttori sportivi sono bravi a gestire queste cose e vedremo dove si può arrivare".