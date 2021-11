Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex idolo nerazzurro, Lothar Matthäus, esprime la propria opinione in merito a Inter-Napoli, in calendario per domenica prossima.



“Onestamente non ci sono giocatori che ammiro particolarmente, né da una parte né dall’altra. In entrambi i casi è il collettivo che emerge. Non ci sono i Matthäus o i Maradona. Mi piaceva Lukaku, era uno che faceva la differenza, la sua cessione è stata pesante. Con Lautaro e Dzeko ci sono buoni giocatori, ma nessuno che faccia sempre la differenza”.