"Zebra soon". Con questo messaggio scritto in una storia su Instagram, Kylian Mbappé fa sognare i tifosi della Juventus, il cui simbolo è proprio l'animale a strisce bianconere. In realtà si tratta di un annuncio pubblicitario, che nulla ha a che vedere con il calciomercato. Ma è bastato per far esplodere i social, divisi tra chi si era illuso per davvero e chi l'ha presa col sorriso.



In scadenza di contratto a giugno col Paris Saint-Germain, l'attaccante francese classe 1998 è nel mirino del Real Madrid.