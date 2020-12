"L’importante è che io e la società sappiamo le problematiche e le difficoltà che abbiamo condiviso e accettato a inizio percorso". Antonio Conte, in un nuovo intervento a DAZN, parla anche del mercato della sua Inter: "Andiamo avanti, sperando che si possa migliorare qualcosa. Magari, qualche giocatore che può andare a giocare che vada a giocare, così da poter diventare più snelli ma funzionali a ciò che vogliamo. Qui c'è qualcuno che è fuori forma o che rimane a scaldare la panchina, le munizioni sembrano tante ma non sempre è così". Evidente il riferimento a Radja Nainggolan, mentre anche Vecino è in uscita.