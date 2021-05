Il Genoa si è mosso per primo, ma la Lazio gode di carte migliori e alla fine potrebbe avere la meglio. Oggetto del contendere tra rossoblù e biancocelesti è Nwanko Simy, attaccante del Crotone rivelazione dell'ultimo campionato.



Con la retrocessione in B dei calabresi, il nigeriano appare destinato a salutare il capoluogo ionico prolungando la sua avventura nel nostro massimo campionato, dove d'altronde le offerte non gli mancano. Il Grifone da tempo lo ha messo nel mirino ma negli ultimi tempi passi avanti decisivi sembrano essere stati compiuti soprattutto dalla Lazio, che rispetto ai liguri sul piatto può mettere l'allettante proposta di garantire al ragazzo una prestigiosa vetrina europea.



Ma secondo la Gazzetta dello Sport non è neppure da escludere che Claudio Lotito possa pensare di acquistare Simy per poi girarlo alla neopromossa Salernitana, club ancora formalmente nelle mani dell'imprenditore romano.