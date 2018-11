L’attaccante del Napoli, Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Napoli-Empoli (5-1).



In merito alla tripletta. Prima volta quest’anno. Una bella soddisfazione.

"Da due anni gioco attaccante e ho sempre preso la palla tutti gli anni, volevo farlo anche quest'anno".



Sei tornato quello dell’altro anno.

"Mi sento molto bene, anche la squadra sta giocando molto bene. Siamo cresciuti tanto e qualche giocatore sta giocando molto bene e approfittiamo di queste cose".



In riferimento all’assist per Milik e all’abbraccio dopo il gol. E’ un bel gruppo quello che sta venendo fuori.

"Non dico che devo giocare sempre, era un momento in cui stavo bene. Io dico sempre, dopo le partite meglio non fare interviste, perché ero un po’ arrabbiato, il giorno dopo andava già meglio. Arriva la partita e vuoi giocare tutti i minuti".



Al di là del risultato di questa sera, c’era un pensiero di pareggio.

"La partita che abbiamo fatto oggi non è delle nostre migliori. L’Empoli è una squadra che palleggia bene, hanno un bel gioco".



Martedì giocherai tu dall’inizio?

"Sicuro (risponde ridendo)".