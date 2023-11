Lionel Messi non tornerà al Barcellona a gennaio. L'attaccante argentino dell'Inter Miami, fresco vincitore del Pallone d'Oro, ha dichiarato in un'intervista al quotidiano francese L'Equipe: "Mi manca la Champions League, ma ho deciso di venire negli Stati Uniti e credo che non tornerò mai più a giocare in Europa".