Dopo tanti anni da avversari, c'è giusto il tempo di togliersi lo sfizio di un ultimo ballo insieme.anime di, di, vincitori di praticamente tutto il centrocampista e di tutto, ma proprio tutto l'attaccante, potrebbero divertirsi a disegnare calcio con la maglia rosa dell'. La Pulce gioca già in Florida da qualche mese con eccellenti risultati, evidentemente ci ha preso gusto e dalla Spagna sono sicuri:Modric è una leggenda dei Blancos: 5 Champions, 5 Mondiali per Club, 4 Supercoppe UEFA solo per citare i successi in campo internazionale. Ma le leggende sono fatte per essere raccontate più che vissute. Gli arrivi dei varie soprattuttonella scorsa estate hanno fatto per la prima volta dopo tanti anni del croato una seconda linea, in panchina nelle ultime due partite e in generale poco utilizzato da Ancelotti nel nuovo modulo con il rombo a centrocampo. A Napoli dovrebbe giocare dal 1', quasi a voler evitare il reato di lesa maestà in una serata di Champions League, ma il destino sembra segnato:. Sarà addio tra lacrime e omaggi. E poi?David, ex galactico e oggi numero uno dell'Inter Miami, ha raccolto l'input di Messi e si è mosso già nel corso dell'ultima sosta nazionali, a settembre: a rivelarlo è stato Predrag, altra icona slava delle Merengues del passato, a Cadena Ser: "Ha ricevuto offerte dagli Stati Uniti, da tante squadre e da questa in particolare. Aveva già quella proveniente dall'Arabia Saudita ma. Lo stesso Messi si è interessato personalmente della vicenda. In Croazia". Lo stipendio non sarà un problema, l'attrattiva di Messi ha pochi eguali anche comparata con le stelle che stanno formando la costellazione saudita. Messi-Modric, e a Miami la poesia del calcio sarà di casa per qualche tempo.