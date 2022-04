Chi è abbonato a Dazn e non ha avuto la possibilità, o la voglia (era il giorno di Pasqua...), di guardare, lo faccia appena può. Vi consigliamo il secondo tempo, quando. In quei 45 minuti è sintetizzata la ragione per cui miliardi di persone amano il gioco del calcio. E’ stato elettrizzante, coinvolgente, appassionante,e del gioco e ha annientato il Siviglia che, sul 2-0, sentiva vicina la possibilità di riaprire il campionato.. L’orgoglio madridista, la straordinaria qualità di Modric, Kroos (non ha sbagliato un passaggio né un lancio), Vinicius, Rodrygo e Benzema eche resterà irraggiungibile per chissà quanti anni:, cominciando dalla Serie A (Milan), poi Premier League (Chelsea), Ligue 1 (Paris Saint Germain), Bundesliga (Bayern Monaco) e fra un po’ la Liga (Real Madrid).. A fine partita, quando gli sono arrivati centinaia di messaggi dall’Italia, ha risposto: “Questa squadra è incredibile”. La squadra, non lui. E quando qualcuno gli ha fatto notare la storia delle sostituzioni felici, indicando in suo figlio Davide l’ispiratore anche per sfotterlo un po’, ha risposto con una faccina sorridente: “Davide non sbaglia un cambio”.. In effetti,. Contro il Psg era stato dominato a Parigi (ma solo 1-0 per i francesi) e per un’ora anche a Madrid (altro 1-0 parigino fino a quel momento), poi si è scatenato quel fenomeno di Karim Benzema è finita 3-1 con la sua folle tripletta. Col Chelsea, dopo il 3-1 dell’andata a Stamford Bridge, all’80' al Bernabeu era 3-0 per gli inglesi, ma Rodrygo (entrato due minuti prima al posto di Casemiro) ha segnato il 3-1 e ai supplementari ancora lui, ancora Karim Benzema, ha portato il Real Madrid in semifinale.. Primo tempo di netta marca andalusa, al 45' il Real era sotto di due gol. Ancelotti (Carlo o Davide?) ha fatto il primo cambio giusto, fuori Camavinga (già ammonito), dentro ancora Rodrygo, con Valverde arretrato a centrocampo. E Rodrygo, come col Chelsea, ha riaperto la gara. Poi dentro anche Nacho. E Nacho ha fatto il 2-2. Ma siccome mancava all’appello il futuro Pallone d’Oro, eccolo qua: assist di Rodrygo, 3-2 firmato da Karim Benzema.