Milan, 14 giocatori in prestito: ecco chi può tornare per rimanere

Una squadra in prestito. Sono 14 i giocatori di proprietà delche sono stati ceduti a titolo temporaneo tra la scorsa estate e la sessione di mercato invernale. Ognuno con una storia, un percorso e delle prospettive diverse. Dall'esperto Morata al giovane Zeroli, il prossimo direttore sportivo del club di via Aldo Rossi avrà tanto da lavorare anche in uscitA.. Via sicuramente anche Morata, ora resta solo da capire se sa subito o nell'estate del 2026. Giudizio sospeso invece sia per Tomasoche per Ismael: i cui riscatti sono molto alti sia per il Bologna che per il Marsiglia. Con ogni probabilità Giovanni Sartori chiederà uno sconto al Milan per provare a riscattare Pobega, accontentando cosi mister Italiana.sta facendo molto male anche in Patria con la formazione serba del Tsc.

La Roma proverà ad acquistarlo la prossima settimana ma tutto dipenderà dalla volontà di un giocatore che nella Capitale si trova molto bene ma potrebbe rientrare alla grande nei progetti tecnici di Allegri e Conte, due tecnici molto ben quotati.. In bilico i due empolesi: il primo rappresenterebbe un investimento importante per un club come l'Empoli (7 milioni) mentre il secondo ha perso il posto da titolare.