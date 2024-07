Milan-Abraham, indizio di mercato: l'incrocio con Dovbyk e l'assist dell'agente

Dentro Dovbyk, fuori Abraham. Potrebbe essere questo lo switch nell'attacco della Roma, pronta ad accogliere l'attaccante del Girona col quale in serata è stato trovato un accordo: domani il giocatore è atteso nella capitale per visite mediche e firma sul contratto di cinque anni, ma l'agente dell'ucraino ha già lanciato un messaggio sui suoi canali social:

- Dietro a questa storia Instagram potrebbe esserci un indizio legato al mercato: la 9 in questo momento è sulle spalle di Tammy Abraham, in uscita dalla Roma. Sull'attaccante inglese c'è l'interesse del Milan che nelle scorse settimane ha avuto qualche contatto per capire quali sono i costi:, i rossoneri stanno provando a trattare sulla base di un prestito con diritto di riscatto.- Il Milan sta considerando l'opzione Abraham soprattutto: l'attaccante tedesco è in uscita dal Borussia Dortmund dopo l'arrivo di Guirassy, la valutazione è intorno ai 20 milioni di euro ma negli ultimi giorni è la pista si è raffreddata e Abraham rappresenta una soluzione più economica. In caso di cessione dell'inglese la Roma, anche con l'arrivo di Dovbyk, andrebbe a caccia di un altro attaccante per trovare un'alternativa all'ucraino.