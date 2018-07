Il Milan chiama a raccolta i suoi tifosi. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club rossonero ha annunciato il via della campagna di sottoscrizione della card 'Cuore Rossonero' per la stagione 2018/2019. La tessera sarà obbligatoria per il caricamento dell'abbonamento stagione e assolve la funzione di Tessera del Tifoso, oltre a offrire promozioni e prelazioni nel corso della stagione.



COMUNICATO - Ecco la nota pubblicata dal Milan sul sito ufficiale: "È iniziata la della nuova tessera Cuore Rossonero, strumento fondamentale per ogni tifoso del Milan: le card, infatti, sono obbligatorie per il caricamento dell’abbonamento stagionale e assolvono anche per questa stagione la funzione di Tessera del Tifoso. Possedendo una Cuore Rossonero potrete anche acquistare le singole partite di campionato (anche in caso di restrizioni di vendita), beneficiare di speciali promozioni o prelazioni e ricevere da altri tifosi rossoneri il titolo di accesso ai match. Nel corso della stagione, saranno inoltre proposti esclusivi benefit e sconti riservati a chi avrà sottoscritto la nostra Fidelity Card. La Carta Cuore Rossonero ha un costo di 15 euro e validità stagionale. Sarà presto acquistabile anche presso la biglietteria di Casa Milan, in concomitanza con la partenza della campagna abbonamenti".