Milan, arriva la decisione su Pioli e Conte: Ibrahimovic decisivo

La stagione del Milan, tra continui sali e scendi, è sempre in evoluzione. I rossoneri si apprestano a preparare la prossima sfida di campionato contro il Frosinone ma, intanto, escono i primi rumors su chi sarà l'allenatore per l'annata '24/'25. Secondo quanto riportato da Telelombardia, il Milan per la prossima stagione prenderà Antonio Conte in panchina. L'ex Ct dell'Italia, l'anno scorso in Inghilterra con il Tottenham, ha già accettato le condizioni dei rossoneri. Ci sono stati continui confronti con Zlatan Ibrahimovic, fautore dell'arrivo al Milan del tecnico pugliese.



Ai saluti, dunque, al termine della stagione, sempre secondo quanto riportato dall’emittente lombarda, Stefano Pioli che concluderebbe la sua avventura al Milan con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza di contratto (fissata al 30 giugno 2025) e dopo essere stato in carica sin dal 9 ottobre 2019, quando subentrò all’esonerato Giampaolo. Il tecnico ha riportato il Milan, nel 2022, alla vittoria dello Scudetto.