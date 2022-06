Il mercato delè pronto ad accendersi e sebbene manchino soltanto 4 giorni alla naturale scadenza dei contratti di, le idee e i progetti per rinforzare la rosa continuano a partire dai due uomini che hanno reso possibile (insieme al lavoro di Pioli) il sogno scudetto. La firma arriverà, con un bugdget non stellare e , per questo, il colpo Botman in difesa, programmato da tempo, è ormai sfumato.dove, già oggi ci sono tante chance eL'esterno delè considerato il giocatore giusto per far fare il salto di qualità all'attacco rossonero perché porterebbe in dote sia gol che assist, sia da esterno che da sottopunta.che la chiacchierata con le Merengues l'ha già fatta e ha ricevuto una valutazione del cartellino tutto sommato abbordabile (40 milioni cash).del giocatore che a Madrid supera i 7 milioni di euro e che il Milan non garantisce più a nessun elemento della rosa.per definire il riscatto di Alessandro Florenzi dalla Roma sul tavolo delle trattative è finito anche il nome di. L'esterno non ha rinnovato con i giallorossi, è perfetto per età e caratteristiche,per le casse rossonere, ma, avendo davanti a sé ancora due anni di contratto, non otterrà dalla Roma lo sconto necessario per il suo cartellino.al club rossonero, ma in questo caso, ancor più che con Asensio, sebbene il giocatore piaccia tantissimo a tutti in società,aggirabile soltanto con un prestito iniziale che ad oggi non è previsto dai Blues.che per età, richiesta per il cartellino (non più di 20 milioni) e ingaggio, rientra perfettamente nei parametri societari.dato che tendenzialmente gioca nel lato di campo dove già in rosa ci sono Leao e Rebic,con le ultime uscite a mezzo stampa che non sono piaciute né al club belga che ai rossoneri. Il colpo in fascia deve ancora decollare. Maldini lavora, aspettando il rinnovo.