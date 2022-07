Aumenta la fiducia in casa Milan per l’affare Ziyech. Il giocatore del Chelsea è sempre più l’obiettivo principe del mercato rossonero. Dopo aver formalizzato i rinnovi di Maldini e Massara, i contatti con la dirigenza londinese sono continui e vanno avanti spediti. Per Hakim, il Diavolo formulerà un’offerta di prestito con obbligo di riscatto. Quello che ancora manca è trovare un’intesa sulle cifre perché il club rossonero vorrebbe chiudere a 25 milioni totali mentre da Londra chiedono almeno 5 milioni in più.



MESSIAS - Questa nuova opportunità sta spingendo i rossoneri a rivedere le proprie strategie. Non è un caso infatti che, oltre alle ufficialità di Florenzi e Mirante, manchi quella di Messias. L’ex Crotone aveva ormai trovato un accordo con il Milan per restare. Non più 5,5 milioni di euro, le cifre erano state pattuite a 500mila euro per il prestito e 4 milioni per il definitivo riscatto. Niente annuncio però, indizio di una pista che ora pare raffreddarsi. Junior infatti troverebbe molto meno spazio qualora Ziyech arrivasse a San Siro. I rossoneri non vogliono mollare Messias ma stanno facendo ulteriori riflessioni e stanno provando ad abbassare ulteriormente le cifre dell'operazione.