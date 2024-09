Milan, Bennacer rientra a Milano in sedia a rotelle e con le stampelle: la foto

per le condizioni di Ismael: il centrocampista algerino, infortunatosi, ha subito, secondo gli esami sostenuti con la federazione algerina,Una problematica importante che dovrà essere verificata dai prossimi test che il numero 4 rossonero svolgerà a Milano.L’ex Empoli rischia di staresaltando, dunque, tutti i prossimi impegni stagionali con la maglia del Milan: si ipotizza un possibile recuperocon le sfide casalinghe contro Stella Rossa (in Champions League) e Genoa (in Serie A) come date per un rientro nella lista dei convocati.

Nel frattempo Bennacer è stato immortalato, mentre rientra dall'aeroporto di Algeri a Milano, dai colleghi di SporTeam AR: il centrocampista,, veste occhiali scuri e parla al telefono. Un'immagine che ancora una volta testimonia la pesantezza dell'infortunio e la sfortuna del classe 1997.