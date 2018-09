Soldi, tanti soldi.Il Milan ha iniziato il nuovo anno calcistico con il secondo monte ingaggi della Serie A alle spalle della Juventus, che guida la speciale classifica con i suoi 193,23 milioni. Higuain e il suo compenso di 9,5 milioni di euro netti a stagione hanno fatto alzare l'asticella, ma a. Errori delle gestioni precedenti, delle scelte scellerate prima di Galliani poi della premiata ditta Fassone-Mirabelli, acquisti o rinnovi scriteriati che pesano sul presente e sul futuro.L'idea di Leonardo e Maldini è quella di riportare il Milan in alto, di fare investimenti, con un occhio ai costi, nel pieno rispetto del fairplay finanziario. Per questo motivo, prima di tornare protagonisti sul mercato (a gennaio sono previsti nuovi innesti)I primi a finire sotto osservazione sono i giocatori in scadenza nel 2019, ovvero Abate, Montolivo, Bertolacci, Mauri e Zapata, che ogni anno costano, al lordo, 20 milioni di euro I prossimi mesi potrebbero essere decisivi anche per, che ha un ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione, e per, che a luglio ha trovato l'accordo sulla base di 1,5 milioni di euro all'anno, mentre non dovrebbero cambiare aria gli arrivi estivi targati Mirabelli, ovvero Reina (stipendio da 3 milioni di euro netti) e Strinic (2 milioni di euro). Qualcosa, insomma, cambierà, qualcuno sarà messo all porta. Per il bene del Milan.