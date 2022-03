Daniel Maldini è un giovane di talento, ci sono pochi dubbi. In questa stagione ha totalizzato 8 presenze in campionato con 1 gol, 3 in Champions League e 2 in coppa Italia. Nel mercato di gennaio ci aveva provato con forza la Spal ma la dirigenza, dopo alcune valutazioni, ha preferito tenerlo in rosa almeno fino al termine della stagione.