Milan, c’è la data per il summit con Maignan: messaggio al Bayern Monaco sulle cifre

Daniele Longo

Avanti senza fretta, ma avanti. Questa la volontà del Milan in merito al rinnovo di contratto di Mike Maignan, portiere francese riconosciuto da spogliatoio e dirigenza come leader. L'accordo in essere ha scadenza nel 2026, ma necessita di essere rivisto per scongiurare gli assalti delle big come il Bayern Monaco.



LA RICHIESTA - L'entourage di Maignan chiede un riconoscimento economico della grandezza del portiere, considerato nella top 3 mondiale. Il Milan è ben disposto ad alzare lo stipendio e a trattare sulla cifra più equa, senza fare follie ma dialogando con il forte portiere transalpino per arrivare presto a un accordo. Si comincia in primavera, tutto nel dettaglio nel nostro focus video.