Milan, Conceicao: "Leao può dare molto di più. Adesso posso lavorare sulle due punte"

Getty Images

Sergio, allenatore del, ha parlato a Sport Mediaset dopo la conquista delle semifinali di Coppa Italia con vittoria sulla Roma nei quarti."Io parlo di basi riferendomi ad ambizione, passione, voglia di essere più forti domani che oggi. Sono principi di vita. Abbiamo fatto un allenamento e poi più nulla, tutte le diverse fasi del gioco si allenano e non ho questa possibilità perché gioco ogni tre giorni. I ragazzi lo accettano e oggi sono contento, abbiamo fatto vedere un grande recupero in occasione di un gol. Mancano tre partite alla vittoria del torneo, ora lavoriamo per la trasferta di Empoli. In Italia è difficile, speriamo di continuare su questa strada".

- "E' fondamentale, a tutti i livelli. Il calcio è fatto di equilibrio con e senza palla, ho visto dei segnali che non mi sono piaciuti in precedenza. E' essenziale".- "Può fare molto di più. Ha delle caratteristiche incredibili, la palla tra piedi è importante ma deve mettersi a disposizione della squadra in tutti i momenti del gioco. So che non è semplice uscire dalla comfort zone, ma per me può essere un giocatore di un altro livello".- "Stiamo lavorando per essere una squadra più compatta, aggressiva. Non ci siamo ancora, ma con i giocatori che sono arrivati possiamo lavorarci perché mi danno conforto e fiducia di poter giocare come piace a me".