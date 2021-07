, a maggior ragione dopo aver messo sul piatto qualcosa come 60 milioni di euro per i cartellini di Maignan e Giroud e le conferme a titolo definitivo di Tomori e Tonali.in questi giorni e una delle possibili fonti di incasso arriva dal reparto d'attacco e precisamente dall'esterno sinistro che si sceglierà di sacrificare.che poco ha a che vedere con le vicende di campo, essendo ancora relativamente distante l'esordio in campionato contro la Sampdoria. Il norvegese e il portoghese sono infatti due calciatori che, pur venendo da un'annata a fasi alterne,, ma nessuna delle due soddisfa al momento la richiesta di 12 milioni di euro del club rossonero,ed evidentemente la decisione del calciatore.- Seda realizzare, essendo stato acquistato per soli 5 milioni e avendo un ingaggio più abbordabile, diverso è il ragiomento da fare per, club di Premier che è diventato negli anni una colonia di portoghesi e di assistiti di Mendes. In questo caso il Milan, che non chiude alla partenza dell'attaccante classe '99, chiede però non meno di 30 milioni di euro per avere un significativo beneficio a bilancio e privarsene più a cuor leggero.- Perché- può essere un'alternativa in più a Ibra e Giroud da punta -Nonostante gli accostamenti al gioiello del Copenaghen Daramy, ad oggi le priorità di Maldini e Massara sono ben altre: ecco perché tra Hauge e Leao il ballottaggio è apertissimo.