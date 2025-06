Milan e Inter, Ricci del Torino piace all'Atalanta per il dopo Ederson

Cristian Giudici

11 minuti fa

1

Tra i due litiganti, il terzo gode? Milan e Inter sono da tempo sulle tracce di Samuele Ricci, che ora può entrare nel mirino dell'Atalanta. Secondo il giornalista Alfredo Pedullà, il centrocampista del Torino interesserebbe al club bergamasco in caso di cessione di Ederson. Il brasiliano ex Salernitana piace al Manchester United e agli arabi dell'Al-Hilal allenati dall'italiano Simone Inzaghi.



Ricci è sotto contratto fino a giugno 2028 con il Torino, che lo ha acquistato nel mercato invernale del 2022 dall'Empoli per 9,5 milioni di euro più altri 2 milioni di eventuali bonus e il 10% sulla futura rivendita. Con la maglia granata ha raccolto 113 presenze con 4 goal e 7 assist, venendo allenato anche da Ivan Juric, il nuovo tecnico dell'Atalanta al posto di Gasperini approdato sulla panchina della Roma.