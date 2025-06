GETTY

Bruno Fernandes: no all'Al Hilal che vira su Ederson aspettando le risposte di Theo Hernandez, Osimhen e Inzaghi

14 minuti fa



No, grazie. Bruno Fernandes rifiuta una ricca offerta dell'Al Hilal. Il centrocampista portoghese del Manchester United (30 anni ex Novara, Udinese, Sampdoria e Sporting Lisbona) preferisce rimanere in Europa.



A questo punto il club arabo è pronto a virare su un'alternativa e una delle piste porta al brasiliano dell'Atalanta, Ederson, già cercato da Manchester United e Manchester City.



Intanto lo stesso Al Hilal aspetta risposte da altri tre big: il terzino sinistro francese Theo Hernandez del Milan, l'attaccante nigeriano Victor Osimhen del Napoli (reduce da un prestito ai turchi del Galatasaray) e l'allenatore italiano Simone Inzaghi, che oggi incontra l'Inter per decidere se restare sulla panchina nerazzurra o andare via.