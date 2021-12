Romain Faivre non si è mosso bene nelle ultime settimane e la chiamata di mercato da parte del Milan, almeno per ora, non è arrivata. Per il trequartista del Brest il club rossonero non si è mosso sia per questioni di budget, sia perché non ha ben digerito le tante uscite pubbliche in cui il giocatore ha apertamente detto di voler approdare a Milano, ma la chance di acquistare un giocatore come lui, se dovesse partire Castillejo, ci sono ancora.