Getty Images

Milan, Fonseca a rischio? Opzione Allegri, ma a una condizione

un' ora fa

Massimiliano Allegri, dopo la fine della sua avventura alla Juventus, attende la possibilità di tornare a guidare una squadra. Il tecnico livornese sta aspettando, in particolare, un’occasione dal nostro campionato e la stessa potrebbe arrivare da un’altra sua ex squadra, il Milan. Rossoneri in difficoltà con Paulo Fonseca che ha raccolto due soli punti in tre gare, dopo i pareggi contro Torino e Lazio e la sconfitta di Parma.



Secondo quanto riportato da Tuttosport negli ultimi giorni, dopo il risultato non positivo contro la Lazio all’Olimpico, il tecnico portoghese non rischia la panchina nell’immediato, ma, in ogni caso, sembra che la sua posizione stia cominciando a vacillare tra i piani alti del club di Via Aldo Rossi. E se anche dopo la sosta, i risultati non tardassero ad arrivare, ecco che la candidatura di Allegri prenderebbe sempre più piedi tra i vertici della società rossonera.