Tuttosport - Milan, su Fonseca l'ombra di Allegri

Un punto in due partite: la stagione delè partita come peggio non poteva. Paulo, arrivato tra le polemiche, è già nell'occhio del ciclone dopo il pareggio in extremis contro ile la sconfitta a. Due risultati che, stando a quanto riporta Tuttosport, lo metterebbero già in bilico.Secondo il quotidiano torinese infatti dagli ambienti milanesi e da quelli torinesi prende quota la possibilità di esonerare l'ex Roma e c'è già il primo nome del possibile nuovo tecnico, nel caso in cui le prestazioni del Milan non dovessero migliorare nelle prossime uscite. Il calendario non aiuta i rossoneri che, già spalle al muro, se la vedranno ora con la. All'Olimpico, il Milan affronta un'altra squadra che arriva da un brutto risultato - lo 0-3 in casa- prima di una gara semplice, almeno sulla carta, con ildopo una pausa per le nazionali che potrebbe essere bollente. Decisivo poi potrebbe essere: un ulteriore risultato negativo nella stracittadina potrebbe mettere Fonseca sempre più a rischio, nonostante il contratto triennale appena firmato. Il portoghese non è in discussione e non potrebbe essere altrimenti dopo solo due gare stagionali: lo hanno scelto Ibrahimovic, Furlani e Moncada dopo un lungo casting e dopo un primo approccio con Lopetegui. Con l'ex campione c'è stato qualche screzio verbale ma club e staff tecnico proseguono sulla stessa direzione, consci che l'annata sia appena iniziata e c'è tutto il tempo per rimetterla a posto.

Qualora la situazione in casa Milan dovesse peggiorare però il primo candidato papabile sarebbe Max. Abituato ai ritorni (è successo alla Juve, potrebbe succedere ora ai rossoneri con i quali ha anche vinto uno Scudetto), il toscano èdopo essersi accordato con i bianconeri dopo la. Allora Vlahovic e compagni vinsero il trofeo ai dannie scatenarono la reazione dell'allenatore che mise in piedi una sorta di show a bordo campo. Nelle ore successive Juve e Allegri si separarono, rimettendo sul mercato il mister. Per lui in estate solo qualche vocema la concreta voglia di non aspettare troppo prima di risedersi in panchina. E, nonostante sia un profilo diverso dagli allenatori che ha cercato la proprietà milanista e guadagni molto di più dei vari Pioli e Fonseca, l'occasione potrebbe arrivare molto presto.