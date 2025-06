Milan, Immobile è un'idea concreta: cosa succede ora

Getty Images

Due punte per completare il reparto., che dovrebbero aggiungersi a Santiago Gimenez. Il condizionale è d'obbligo, perché a oggi il messicano non è sicuro di restare al 100% in rossonero: vederlo partire a sei mesi dal suo arrivo dal Feyenoord per 32 milioni di euro è un'opzione difficile ma comunque possibile. Molto dipenderà dalle proposte che arriveranno in via Aldo Rossi, il Milan non ha messo il messicano sul mercato, è altrettanto vero però che il Bebote non sia considerato incedibile.

Tutti hanno un prezzo, nessuno è veramente intoccabile. La linea guida del Milan è chiara da tempo,Indipendentemente dal futuro di Gimenez arriveranno rinforziin scadenza nel 2026 e in uscita dalla Juventus. Al momento non c'è nessuna trattativa in piedi, ma. Il problema principale è di natura economica: oltre al costo del cartellino, che non dovrebbe superare i 25 milioni di euro, c'è da considerare il ricco stipendio che l'ex Fiorentina percepisce a Torino, circa 12 milioni di euro netti a stagione. Decisamente oltre i parametri rossoneri.

L'attaccante della Nazionale conosce la Serie A ed è una garanzia sottoporta (25 reti nell'ultima stagione, 32 da quando è sbarcato in Italia dal Tigre), ma costa almeno 50 milioni di euro, l'uruguaiano in uscita dal Liverpool, che ha rifiutato le ricche proposte arabe dell'Al-Hilal per restare in Europa, ha un prezzo inferiore, è polivalente (ad Anfield ha giocato anche attaccante esterno) ma è non mai stato un bomber, come raccontano i numeri con i Reds (40 gol in 143 partite).Perché con gli addii di Abraham e (molto probabilmente) di Jovic, ci sono due caselle vuote da riempire.

Il 35enne anche in Turchia non ha perso il vizio sottoporta (19 reti in 41 partite), ma dopo una sola stagione a Istanbul ha voglia di tornare in Italia. I suoi agenti ne hanno parlato con il Milan, il legame forte con Tare fin dai tempi della Lazio è un fattore da considerare, ma a oggi il suo arrivo non è da considerare una priorità. Se ne parlerà più avanti, Immobile in rossonero potrebbe essere una soluzione low cost solo per completare un reparto destinato, ancora una volta, a cambiare volto.