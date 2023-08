Come sempre, con almeno una settimana di ritardo rispetto alle altre leghe europee. Del resto l'impossibilità di dare il kick off prima di Ferragosto in concomitanza con Premier, Liga, Bundesliga e Ligue 1 è uno di quei dogmi insormontabili per il nostro stranissimo Paese. Le balle della pausa invernale dei campionati nordici o delle temperature troppo elevate non reggono più. A Siviglia si gioca con 45 gradi e a Newcastle si scende in campo a Santo Stefano. È così difficile comprendere che a livello mondiale una manifestazione che prende inizio rendendosi mediaticamente fruibile mentre la maggior parte della gente è in vacanza risulta più appetibile? Poi ci lamentiamo che non abbiamo gli stadi di proprietà e bla bla, ma guai chi ci tocca la spiaggia a Ferragosto. ODel resto a Riad in questa stagione si dorme col piumone.Provando a stilarla in modo lucido dopo la grigliata in riva al mare. Intanto, per proseguire col pistolotto di cui sopra, dobbiamo rilevare cheMolti di questi se ne sono andati e al loro posto, mediamente, sono arrivati giovani di belle speranze, anche nelle cosiddette big. Da una parte può anche essere un fatto positivo questo ringiovanimento delle rose, dall'altro prosegue il depauperamento tecnico e soprattutto ilRiprendiamo in mano la griglia rovente e proviamo a rispondere alla domanda più ricorrente che mi sento fare sulla spiaggia dei social, la più sporca e inquinata che ci sia.Che l'anno scorso ci fossero limiti evidenti a livello tecnico e fisico lo ha certificato la nuova dirigenza mettendo mano al portafoglio e cambiando più di metà della formazione titolare.Questo dovrebbe bastare a descrivere gli obiettivi sportivi della prossima stagione: avere una squadra più atletica, che giochi all'attacco e che abbia l'obiettivo di piazzarsi invece che di vincere, ma soprattutto di rivendere bene coloro che performeranno meglio nei prossimi 3/4 anni. Chiaro, pulito, trasparente. In linea col momento storico del calcio italiano. Questo lo apprezziamo molto.Dall'altra parte non possiamo fare a meno di notare quanto sia storicamente difficile costruire una squadra con metà rosa rinnovata e farlo in fretta, senza perder terreno rispetto alla concorrenza. Ma anche quanteSugli azzurri le aspettative quest'anno sono tante e le pressioni pure.Anche se meno appariscente di Kvara. Il Napoli sta in seconda fila soprattutto perché, dettaglio non da poco,che, sulla carta, dal mercato hanno perso giocatori importanti senza rimpiazzarli. Inoltre quest'annoA questo proposito non bisogna mai dimenticare che la situazione debitoria fotografa la "sanità" di un'azienda, ma il fatturato ne determina la dimensione. Ciò per dire che giustamente dobbiamo essere orgogliosi del lavoro svolto da chi ha gestito il Milan in questi anni che è riuscito a contenere i costi arrivando addirittura a ottenere un bilancio col segno "+" davanti, ma che dall'altra partea quella dei nostri. Se dobbiamo scegliere una favorita tra le due, designiamoBravissimo, ma non di quel livello e soprattutto non di quell'età.L'anno scorso, purtroppo, negli scontri diretti, l'Inter, dobbiamo ammetterlo, ha dimostrato una netta superiorità nei confronti del Milan.. Sarà indispensabile che almeno metà dei nuovi acquisti rossoneri si dimostrino all'altezza.Con la consapevolezza e la speranza che spesso, anzi quasi sempre, i valori di Ferragosto si stravolgono appena si inizia a giocare davvero. Le griglie e i pronostici si fanno apposta, per divertirsi. Anche perché a differenza di spagnoli, inglesi, tedeschi e francesi, noi a Ferragosto dobbiamo guardare in tv ancora le amichevoli.