Milan, lo strano caso Jovic: dal Torino al Galatasaray, le possibili soluzioni per gennaio

Ha un numero di maglia pesante ma in campo non scende quasi mai. Eppure è sempre regolarmente convocato in nazionale:, sempre più ai margini del progetto e destinato all'addio.Si fanno sempre più insistenti le voci di mercato sull'ex Fiorentina e Real Madrid, che a gennaio può cambiare aria per cercare spazio: dall'Italia all'estero, tutte le possibili soluzioni.- Quasi paradossale la situazione dell'attaccante serbo classe 1997. In estate i rossoneri hanno rinnovato il suo contratto e gli hanno consegnato una maglia che per peso e immaginario collettivo non è mai come le altre:

Un passaggio di consegne solo apparente, perché la società ha puntato forte suprima epoi per l'attacco facendo scivolare Jovic sempre più indietro nelle gerarchie di Paulo Fonseca e all'. E non bastasse, anche la baby promessaha conquistato la fiducia del tecnico portoghese strappando convocazioni e poi minuti a Cagliari in Serie A. Se a questo si aggiunge qualche problema fisico accusato dal serbo, si arriva a un quadro paradossale.

- Sononelle prime 12 giornate di campionato, distribuiti su tre partite: un'ora alla prima giornata contro il Torino, minuti finali contro il Parma alla seconda, poco più di un quarto d'ora contro il Lecce alla sesta.(entrato a inizio ripresa sia contro la Svizzera sia contro la Spagna), pur evidenziando le condizioni non ottimali del giocatore: "Jovic è fra i giocatori che si uniranno alla squadra, ma a causa del suo infortunio precedente è in dubbio per le prossime due partite".

- Una situazione quantomeno particolare che porta a inevitabili riflessioni sul futuro di Jovic, che appare sempre più lontano dal Milan. Il suo contratto scade il 30 giugno 2025, ma i tempi sono maturi per un addio anticipato e il suo agentesi sta muovendo per capire quali piste battere.Negli scorsi mesi si era parlato di, ma nelle ultime settimane si sono aperte altre strade, complici anche gli infortuni. L'ultimo in questo senso è quello di, stagione finita per la rottura del crociato. Ilvola con Victor Osimhen, ma valuta la possibilità di ingaggiare un altro centravanti dopo lo stop dell'argentino e voci dalla Serbia vogliono proprio Jovic come uno dei candidati principali.

Turchia ma non solo, per il 26enne c'è anche la possibilità di proseguire la carriera in Serie A. Anche ilè alla ricerca di attaccanti dopo l'infortunio die se le opzioni non mancano, da Beto a Giovanni Simeone, le difficoltà nell'attivarle lasciano la porta aperta a Jovic. Stando a Tuttosport, il direttore tecnico Davide Vagnati sta valutando anche il profilo dell'attaccante del Milan, un'operazione sulla carta più semplice da imbastire. Primi movimenti in vista di gennaio: Jovic può lasciare i rossoneri per cercare una nuova avventura.

