Per Milan-Juventus di mercoledì sera è stato designato l'arbitro Massimiliano Irrati, della Sezione AIA di Pistoia. Di seguito i suoi precedenti con le due squadre, così come riportati da TuttoJuve.com (fonte Redazione Footstats). Il dato più significativo è che in 8 gare in trasferta con Irrati arbito, la Juve non ne abbia vinto neanche una.



TUTTI I PRECEDENTI FRA LA JUVENTUS E IRRATI IN CAMPIONATO*



8 (0) vittorie Juventus



2 (2) pareggi



1 (1) sconfitta



20 (1) gol fatti dalla Juventus



6 (2) gol subiti





(Fra parentesi le statistiche in trasferta).





TUTTI I PRECEDENTI FRA IL MILAN E IRRATI IN CAMPIONATO*



4 (3) vittorie Milan



3 (2) pareggi



0 (0) sconfitte



10 (9) gol fatti dal Milan



3 (3) gol subiti





(Fra parentesi le statistiche in casa).







LE STATISTICHE DI IRRATI IN SERIE A



123 presenze



57 vittorie per le squadre di casa



35 pareggi



31 vittorie per le squadre in trasferta