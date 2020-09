Milan Kjaer, difensore del Milan, parla a Milan Tv dopo la vittoria rossonera nell’amichevole contro il Brescia: “Sono molto contento di essere tornato dopo la nazionale. E’ una preparazione strana quest’anno quindi sapevo che dovevo tornare anche in vista della gara di giovedì. Le partite sono tutte importanti, specialmente per i difensori centrali. Giocare con Gabbia per me è un piacere. Il nostro obiettivo è migliorare e vincere tutte le partite, abbiamo vinto tante partite nel finale di stagione, ma dobbiamo continuare così”.