Thomas Helveg, ex terzino di Milan e Inter, parla a Radio Rossonero in vista del derby di Milano: “Un derby come tutti gli altri, è una partita con una sua storia. Sono molto curioso, la partita di ieri del Milan non lascia segni positivi, forse avevano in testa il derby anche a livello di scelte del mister. Ci sono giorni per recuperare, ma sarà una gara senza dubbio intensa con due squadre che vanno in campo per vincere”.



SU KJAER - “Sta facendo benissimo, anni fa ogni tanto andava in difficoltà, doveva capire come piazzarsi ma da quando è arrivato a Milano devo dire che sta facendo benissimo, mi piace molto perché sembra che si presenti in una maniera molto matura, con mentalità chiara e ha già capito quello che deve dare alla squadra. È uno dei pilastri più importanti del Milan di adesso”:



SU CALABRIA - “Calabria mi piace molto, è cresciuto tanto. Tempo fa sembrava un ragazzo timido per come giocava, ora si fa vedere, prende responsabilità, sa difendere e sa anche spingere sulla linea di fondo”.