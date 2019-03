"Dopo la lite del derby convocati Biglia e l’agente di Kessie. Decise multe diverse". Leonardo e Maldini hanno convocato a Casa Milan il regista argentino e l'agente dell'ivoriano: i due giocatori saranno multati, anche se non allo stesso modo. L'ex Atalanta viene considerato da Gattuso e dalla società di via Aldo Rossi come il maggiore responsabile.