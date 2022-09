Milan in ansia per Sandro. Il centrocampista non dovrebbe esserci nella sfida degli Azzurri con l’Inghilterra e potrebbe lasciare il gruppo dei convocati dacome ha detto lo stesso ct in conferenza stampa.- Tonali non ha partecipato alla rifinitura pre gara per une che non pare comunque grave. Lo staff medico della Nazionale vuole trattare il caso con cautela e monitorarlo giorno dopo giorno, senza forzare.- Il centrocampista non ha mai completato una seduta intera con il gruppo nei giorni scorsi.quando potrebbe giocare al suo posto. Le parole di Mancini fanno però intendere come il centrocampista possa lasciare a breve Coverciano per tornare a Milano. Qui Pioli spera di recuperarlo già per la sfida con l'Empoli,