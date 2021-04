Il Milan guarda all'Europa, in campionato, per rincorrere la Champions League, e sul mercato, a caccia di talenti e occasioni. Una di queste può essere Albert Sambi Lokonga, centrocampista dell'Anderlecht, grande amico di Alexis Saelemaekers, e visionato dai rossoneri nella sua crescita col club belga.



Il direttore sportivo dell'Anderlecht, Peter Verbeke, ne ha parlato a La Dernière Heure: "Ha un contratto fino al 2023 ed è diventato un Diable Rouge. Potrebbe essere il momento giusto per lui. Se c'è un progetto che lo affascina e riceviamo come proposta una cifra interessante, non verrà bloccato. [...] Tuttavia, vorremmo mantenerlo in rosa. L'accordo fatto fra gli azionisti del club ci permette di non doverlo cedere".



Il Milan, che ancora aspetta di capire se giocherà la Champions o l'Europa League la prossima stagione, dovrà fare i conti a centrocampo: Bennacer e Kessie intoccabili, Tonali da riscattare, Meité in dubbio. E per età, 21 anni, e ingaggio, Lokonga rappresenta sicuramente un'occasione per il club rossonero.