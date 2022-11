Paolo Maldini è sempre più convinto che Noah Okafor sia un giocatore da Milan. Funzionale per l’idea di calcio che sta portando avanti da due anni e mezzo questo Milan. Il colpo di fulmine era arrivato nella gara di andata in Champions League contro il Salisburgo e. Perché il nazionale svizzero può diventare il grande obiettivo dell’estate 2023., chiedendo al suo agente di approfondire la situazione. Noah vuole lasciare il Salisburgo per passare in un top club già a partire dalla prossima stagione.